Москвичка поссорилась с мужем и расправилась с ним

В Москве женщина поссорилась с мужем и зарезала его

В Москве 41-летняя женщина расправилась с супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла в квартире на Рождественской улице. Пара поссорилась, тогда подозреваемая схватила нож и вонзила в мужа. Он не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, который 24 года назад расправился с мужчиной при помощи монтировки и ножа.