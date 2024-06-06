Россиянина осудят за совершенную 24 года назад расправу при помощи монтировки

В Красноярском крае осудят мужчину за убийство в 1999 году

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, который 24 года назад расправился с мужчиной при помощи монтировки и ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый уже признался в содеянном.

По версии следствия, 14 августа 1999 года обвиняемый вместе с приятелем пришел к их общей знакомой в общежитие в Красноярске. Там он случайно встретился с соседом женщины по комнате, который был недоволен присутствием посторонних и стал их оскорблять. Мужчина решил проучить оппонента, поэтому взял в своем автомобиле монтировку и нож, надел балаклаву, вернулся в общежитие и при помощи этих предметов расправился с соседом знакомой.

Тогда следователи завели дело, но не смогли найти виновных. Позднее они повторно допросили свидетелей и вышли на след злоумышленника.

Ранее в Череповце суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 50-летнего местного жителя, который в 2005 году расправился с таксистом.

