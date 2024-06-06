Мужчина оголил пенис в торговом центре перед женщиной и начал смотреть порно

В Австралии судят мужчину, который оголил пенис перед женщиной в торговом центре. Об этом пишет Geelong Advertiser.

Следствие установило, что утром 22 октября 2023 года 46-летний Дин Роберт Андерсон из города Джелонг отправился в торговый центр, предварительно вытащив пенис из ширинки и прикрыв его футболкой. Проходя мимо одного из магазинов он заметил женщину, идущую навстречу, и стал мастурбировать перед ней. Затем он встал рядом с торговым автоматом и стал смотреть порно, одновременно оглядываясь в поисках женщин. Вскоре он снова увидел ту же женщину и во второй раз прошел мимо нее, обнажив половой член.

Австралийка не стала реагировать на поведение Андерсона, однако выяснила номер его машины и обратилась в полицию. Правоохранители запросили записи камер видеонаблюдения у торгового центра и подтвердили истинность заявлений пострадавшей. Суд над Андерсоном состоялся в начале июня. Мужчина признал вину, а его адвокат сказал, что подзащитному «очень стыдно». При этом в апреле обвиняемый неудачно упал во время рыбалки, повредил позвоночник и оказался парализован ниже груди. В связи с этим суд отложил вынесение вердикта на полгода.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.