На Украине дезертир ударил сотрудника военкомата

В Киеве дезертир ударил сотрудника ТЦК в ответ на просьбу показать документы

5 июня в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после того, как тот попросил у него документы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Согласно заявлению ТЦК Киева, мужчина сам подошел к сотрудникам военкомата и начал агрессивно себя вести. Когда у него попросили военно-учетные документы, бывший военный ударил одного из служащих.

Мужчину задержала полиция, объяснить свои действия он не смог. Выяснилось, что год назад он самовольно покинул воинскую часть и является дезертиром.

В отношении бывшего военного возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Херсона укусила полицейского, который подошел к ней вместе с сотрудниками ТЦК, ради спасения сына от призыва. Ей грозит уголовная ответственность.