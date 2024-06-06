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18:36, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о кибератаке против ВСУ

Госслужба спецсвязи Украины: против ВСУ зафиксирована кибератака

Фото: Unsplash

Госслужба спецсвязи и защиты информации зафиксировала кибератаку против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным госслужбы, речь идет об активности группы хакеров UAC-0020 (Vermin) — они якобы использовали вредоносное программное обеспечение SPECTR для кражи документов, файлов, паролей и другой информации.

Похищенная информация, как утверждают в ведомстве, выводилась на компьютер злоумышленников с помощью штатного функционала синхронизации легитимной программы SyncThing.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали сайт испанской компании, занимающейся ремонтом танков Leopard. Ответственность на себя взяла группировка NoName057.

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      Алевтина Запольская
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