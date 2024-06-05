Российские хакеры атаковали ремонтирующую танки для ВСУ компанию

Сайт испанской компании по ремонту танков Leopard для ВСУ подвергся кибератаке

Российские хакеры атаковали сайт испанской компании, которая занимается ремонтом немецких танков Leopard для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает испанская газета Periodico.

По данным издания, кибератаке подвергся сайт компании General Dynamics European Land Systems, которая занимается производством вооружений и ремонтом техники. Отмечается, что ресурс был недоступен 4 июня.

В компании подтвердили информацию о кибератаке и добавили, что расследуют инцидент. Сообщается, что ответственность за случившееся на себя взяли хакеры из российской группировки NoName057.

Ранее российские хакеры взломали 100 украинских сайтов и разместили на них цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая. Среди взломанных украинских сайтов оказались интернет-страницы вузов, лицеев и прочих учебных заведений страны.