Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 6 июня 2024Мир

На Западе заявили о приближении переломного момента в конфликте на Украине

Эксперт Меркурис: в ближайшее время наступит кульминация конфликта на Украине

Фото: Francisco Seco / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слабеют с каждым днем, в ближайшее время наступит кульминация украинского конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Украинские силы не могут компенсировать катастрофические потери, им приходится набирать новых призывников, которые не хотят или не могут воевать», — отметил он.

По его словам, любые попытки украинского лидера Владимира Зеленского затянуть боевые действия лишь приведут к краху.

Ранее эксперт заявил, что ожидание Западом нового наступления Украины ради лучшей переговорной позиции является абсурдной надеждой. Меркурис подчеркнул, что на Западе часто считают переговоры с Россией невыгодными Украине в тот момент, когда она терпит неудачи на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Появились новые детали о переходе Сафонова в ПСЖ

      В Кремле предрекли Зеленскому судьбу врага собственных граждан

      В Киеве предупредили главкома ВСУ об угрозе от Зеленского

      Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

      Психиатр предупредил о страшных последствиях порнографии

      «Щекотливый вопрос». Королева Великобритании отказалась взять за руку жену Макрона

      Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

      63-летняя женщина родила здорового ребенка и стала старейшей матерью Италии

      Россиянин без прав устроил летальное ДТП на авто с пятью пассажирками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше