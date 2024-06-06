На Западе заявили о приближении переломного момента в конфликте на Украине

Эксперт Меркурис: в ближайшее время наступит кульминация конфликта на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слабеют с каждым днем, в ближайшее время наступит кульминация украинского конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Украинские силы не могут компенсировать катастрофические потери, им приходится набирать новых призывников, которые не хотят или не могут воевать», — отметил он.

По его словам, любые попытки украинского лидера Владимира Зеленского затянуть боевые действия лишь приведут к краху.

Ранее эксперт заявил, что ожидание Западом нового наступления Украины ради лучшей переговорной позиции является абсурдной надеждой. Меркурис подчеркнул, что на Западе часто считают переговоры с Россией невыгодными Украине в тот момент, когда она терпит неудачи на поле боя.