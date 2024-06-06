В Британии назвали надежду на новое наступление Украины полным абсурдом

Меркурис: надежда Запада на новое наступление Украины в 2025 году — абсурд

Ожидание Западом нового наступления Украины ради лучшей переговорной позиции является абсурдной надеждой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Они утверждают, что Украина как-нибудь должна продержаться этот год, а затем начать наступление и отвоевать какие-то территории, утраченные в этом году. Только тогда, возможно, будет правильный момент для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Я уже говорил, что это полный абсурд, который совершенно не имеет связи с реальностью», — заявил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что на Западе часто считают переговоры с Россией невыгодными Украине в тот момент, когда она терпит неудачи на поле боя. По его словам, украинские войска сейчас испытывают нехватку оружия и личного состава. Эксперт также назвал ситуацию на фронте критической для Украины.

Ранее Меркурис предрек провал саммиту по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.