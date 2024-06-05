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20:13, 5 июня 2024Мир

В Британии предрекли провал швейцарскому саммиту по Украине

Меркурис: саммит по Украине потерпит провал из-за отказа стран участвовать в нем
Александр Меркурис

Александр Меркурис. Кадр: Alexander Mercouris / YouTube

Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине потерпит провал из-за отказа многих стран мира участвовать в нем. Такой исход конференции президента Украины Владимира Зеленского предрек британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии терпит крах. Китайцы не будут на ней присутствовать. Очевидно, что не приедут и пакистанцы, представители ЮАР и Бразилии. Индия отправит представителей не самого высокого уровня», — отметил он.

По словам эксперта, страны, не входящие в клуб западных союзников Киева, не хотят принимать участие в инициативе Зеленского. Он напомнил, что в Швейцарию не приедет даже президент США Джо Байден.

Ранее Меркурис рассказал о двух сценариях США по конфликту на Украине. Он заверил, что Вашингтон рассматривает возможность как дальнейшей эскалации, так и постепенного снижения объемов военной помощи Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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