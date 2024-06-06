Дети научились обходить родительский контроль на iPhone

WSJ: Apple устранила баг, позволявший обходить родительский контроль на iPhone

Пользователи техники Apple младшего возраста годами пользовались багом, который позволял обходить функцию родительского контроля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Функция контроля позволяет родителям ограничить время пользования гаджетом — iPhone или iPad — для своих детей. Однако последние знали о том, что запрет можно отключить, если ввести в строке браузера Safari определенную комбинацию символов.

По словам журналистов WSJ, недавно инженеры Apple устранили эту лазейку. Однако дети давно научились обходить ограничения и пользовались багом iOS достаточно давно. Авторы газеты отметили, что о проблеме как минимум дважды в 2021 году сообщали исследователи безопасности Андреас Егерсбергер и Ро Ахтерберг, однако Apple игнорировала отчеты специалистов.

Обозреватель WSJ Джоанна Штерн заявила, что у родителей фактически не было запасного способа по ограничению времени пользования их детьми гаджетами. Функция родительского контроля в iOS и iPadOS имеет очень ограниченный API, из-за чего создавать под технику Apple приложения с функциями контроля крайне сложно.

В конце мая аналитики Omdia рассказали, что корпорация Apple начала работу над своим первым компьютером с OLED-дисплеем. Девайс должен выйти в 2026 году.