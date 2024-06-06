Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям со стороны Байдена

Песков: Путин не реагирует на оскорбления со стороны Байдена

Президент России Владимир Путин не реагирует на оскорбления в свой адрес со стороны его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит телеканал Al Arabiya.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания американского лидера наносят ущерб его собственной репутации. «Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», — заявил Песков.

Байден неоднократно позволял себе оскорблять Путина. Так, в частности, он называл российского президента жестким тираном и мясником, а в конце февраля употребил в его адрес фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

