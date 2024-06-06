Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Гуляйполе

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, в Гуляйполе было зафиксировано попадание в склад. «По сообщениям, взрыв был не очень мощный — видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен», — добавил он.

Также стало известно об ударах РСЗО по расположениям ВСУ в Малиновке и Малой Токмачке.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая сложная для украинских военных ситуация сохраняется на кураховском и покровском направлениях.