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12:37, 6 июня 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Гуляйполе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, в Гуляйполе было зафиксировано попадание в склад. «По сообщениям, взрыв был не очень мощный — видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен», — добавил он.

Также стало известно об ударах РСЗО по расположениям ВСУ в Малиновке и Малой Токмачке.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая сложная для украинских военных ситуация сохраняется на кураховском и покровском направлениях.

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      Алевтина Запольская
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