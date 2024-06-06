Подсчитаны потери россиян от деятельности телефонных мошенников

ЦБ: телефонные мошенники украли у россиян 4 миллиарда рублей в январе-марте

По итогам первого квартала 2024 года телефонные мошенники смогли украсть у россиян в общей сложности 4 миллиарда рублей. Потери граждан от деятельности подобных злоумышленников подсчитал директор департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) РФ Вадим Уваров. Его слова приводит газета «Ведомости».

При этом, как уточнил он, за первые три месяца этого года телефонные мошенники пытались атаковать россиян 13 миллионов раз и пытались похитить у граждан суммарно 2 триллиона рублей. Таким образом, эффективность деятельности подобных злоумышленников в стране оказалась невелика и составила 0,002 процента.

Уваров пояснил, что телефонные мошенники в основном используют персонифицированные методы атак. Злоумышленники предпочитают проводить нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков. Снизить степень эффективности таких атак помогает в том числе Автоматизированная система обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ). Сведения в подобной системе регулярно обновляются, резюмировал Уваров.

Ранее в ЦБ сообщили, что по итогам 2023 года кибермошенники смогли похитить у россиян рекордные 15,8 миллиарда рублей. Предыдущий максимум, установленный в 2022-м, обновился на 1,6 миллиарда. При этом за 12 месяцев российские банки, как подчеркнули в регуляторе, смогли предотвратить хищения на общую сумму в 5,8 триллиона рублей. Тем не менее, эффективность подобных атак в стране за прошедший год выросла на 33 процента, а число успешных операций злоумышленников достигло 1,17 миллиона.