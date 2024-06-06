Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:28, 6 июня 2024Экономика

Подсчитаны потери россиян от деятельности телефонных мошенников

ЦБ: телефонные мошенники украли у россиян 4 миллиарда рублей в январе-марте

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам первого квартала 2024 года телефонные мошенники смогли украсть у россиян в общей сложности 4 миллиарда рублей. Потери граждан от деятельности подобных злоумышленников подсчитал директор департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) РФ Вадим Уваров. Его слова приводит газета «Ведомости».

При этом, как уточнил он, за первые три месяца этого года телефонные мошенники пытались атаковать россиян 13 миллионов раз и пытались похитить у граждан суммарно 2 триллиона рублей. Таким образом, эффективность деятельности подобных злоумышленников в стране оказалась невелика и составила 0,002 процента.

Уваров пояснил, что телефонные мошенники в основном используют персонифицированные методы атак. Злоумышленники предпочитают проводить нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков. Снизить степень эффективности таких атак помогает в том числе Автоматизированная система обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ). Сведения в подобной системе регулярно обновляются, резюмировал Уваров.

Ранее в ЦБ сообщили, что по итогам 2023 года кибермошенники смогли похитить у россиян рекордные 15,8 миллиарда рублей. Предыдущий максимум, установленный в 2022-м, обновился на 1,6 миллиарда. При этом за 12 месяцев российские банки, как подчеркнули в регуляторе, смогли предотвратить хищения на общую сумму в 5,8 триллиона рублей. Тем не менее, эффективность подобных атак в стране за прошедший год выросла на 33 процента, а число успешных операций злоумышленников достигло 1,17 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции задержали уроженца Донбасса после взрыва в номере отеля. Его подозревают в планах подрыва грузов для Украины

      Минобороны России заявило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

      Дело завели после столкновения двух трамваев в Кемерово

      Появились кадры с места столкновения трамваев в Кемерово

      Шапша сделал заявление об условиях выдачи мигрантам гражданства

      Клава Кока опубликовала фото в купальнике с откровенными вырезами

      Мужчина изучил семейную историю и раскрыл грязный секрет прабабушки

      Подсчитаны потери россиян от деятельности телефонных мошенников

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кузбассе резко возросло

      Двух россиян задержали из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше