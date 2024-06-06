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16:50, 6 июня 2024Мир

Политолог высказался о важном нюансе в переговорах Киева и Пекина

Политолог Перла: Китай готовится к новому миру, в котором победила Россия

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай готовится к новому миру, из-за чего на переговорах с Украиной заявил о готовности взаимодействовать во всех областях. Об этом важном нюансе рассказал Андрей Перла, политический обозреватель «Царьграда».

Он вспомнил заявления Пекина на переговорах с Киевом о том, что Китай готов двигаться к консенсусу и решать вопросы во всех областях. По мнению Перла, Пекин высказался именно так, готовясь к новому миру, «в котором Россия победила».

В то же время оставшаяся часть Украины представляет собой лишь бедную страну, «которая оказывается в зоне влияния России, Китая и их союзников». Политолог счел, что Китаю неинтересен «огрызок» Украины в составе Европейского союза, однако небольшой рынок и сельхозпроизводства все же пригодятся.

«Повторю: это все возможно в мире, где Россия победила на поле боя», — заключил Перла.

Ранее в Китае выразили готовность развивать отношения с Украиной. На фоне этого 5 июня состоялись переговоры внешнеполитических ведомств обеих стран. С украинской стороны во встрече участвовал первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

По итогам переговоров в китайском МИД заявили, что страны обменялись мнениями по кризису и конфликту на Украине. Пекин также оказался готов работать с Киевом по разным вопросам во всех областях. В то же время Китай отказался участвовать в саммите мира в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, так как его условия не соответствовали требованиям Пекина.

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