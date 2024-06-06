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11:13, 6 июня 2024Экономика

Потери Европы от снижения поставок российского газа оценили

Глава РФПИ Дмитриев: ущерб ЕС от падения импорта газа из РФ составит 1 трлн евро

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

К концу 2024 года суммарные потери стран Евросоюза (ЕС) от снижения поставок российского природного газа достигнут уровня 1 триллиона евро. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

К настоящему времени, как уточнил он, ущерб ЕС от сокращения импорта газа из России оценивается в 700 миллиардов евро. Таким образом, во второй половине 2024 года потери увеличатся еще на 300 миллиардов.

Подобную динамику Дмитриев объяснил рядом факторов, включая необходимость закупок более дорогого сжиженного природного газа (СПГ) и инвестирования в подобные мощности. Кроме того, снижение импорта газа из России, пояснил он, привело к наращиванию индустриальных потерь. В Германии подобный урон оценивается в 3 процента ВВП ежегодно, а в ряде других стран ЕС — в 6 процентов.

На фоне масштабных антироссийских санкций товарооборот ЕС с РФ за последние 10 лет сократился вчетверо и по итогам первого квартала 2024-го составил 17,8 миллиарда евро. Для сравнения, в январе-марте 2014-го показатель оценивался в 71,9 миллиарда.

Таким образом, за последние 10 лет товарооборот России с Европой сократился на 54,1 миллиарда. Сильнее всего пострадала торговля с Мальтой (снижение в 74 раза) и Люксембургом (в 45 раз). В свою очередь, с Германией, экономика которой является крупнейшей в еврозоне, товарооборот России просел в 8 раз.

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      Анатолий Акулов
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