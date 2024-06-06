Пассажиры столкнувшихся в Кемерово трамваев сами спасали пострадавших после ДТП

Появились кадры спасения пассажиров из столкнувшихся в Кемерово трамваев, на которых видно, как пассажиры сами спасают пострадавших после ДТП с десятками пострадавших. Видео публикует Telegram-канал «112».

На выложенных изданием кадрах видно, что двое мужчин вскарабкались на трамвай и пытаются расчистить путь для пассажиров, отрывая поврежденные элементы конструкции. На видео также попал крик одной из пострадавших.

По одной из предварительных версий, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако, как сообщили в Кемеровской электротранспортной компании, трамвай проходил ТО-2 четыре дня назад, а с конвейера он сошел в 2012 году.

Ранее в сеть были выложены кадры, на которые попали повреждения трамвая и обстановка внутри транспортного средства.