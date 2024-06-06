Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России: средства ПВО сбили в Белгородской области еще один БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 18:50 военные сбили над Белгородской областью еще один украинский беспилотник. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько сел. В Муроме дрон врезался в дерево, повредив кровлю частного дома. В Новой Таволжанке в результате атаки беспилотника оказались повреждены два дома и машина. Кроме того, в Безымено из-за сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены четыре автомобиля и жилой дом.

6 июня украинский беспилотник также упал и взорвался во внутреннем дворе здания местной администрации Грайворона. Пострадали два человека. Один из них — заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства округа. Предварительно, чиновник получил контузию. Кроме того, в больницу обратилась женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.