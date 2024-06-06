Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 6 июня 2024Россия

Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России: средства ПВО сбили в Белгородской области еще один БПЛА

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 18:50 военные сбили над Белгородской областью еще один украинский беспилотник. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько сел. В Муроме дрон врезался в дерево, повредив кровлю частного дома. В Новой Таволжанке в результате атаки беспилотника оказались повреждены два дома и машина. Кроме того, в Безымено из-за сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены четыре автомобиля и жилой дом.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

6 июня украинский беспилотник также упал и взорвался во внутреннем дворе здания местной администрации Грайворона. Пострадали два человека. Один из них — заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства округа. Предварительно, чиновник получил контузию. Кроме того, в больницу обратилась женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Индонезия захотела отметить визы для россиян

      В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Москвы и Киева

      Песков двумя словами охарактеризовал конференцию по Украине в Швейцарии

      Доказано существование аномалии неуловимых частиц

      Россиян предупредили о грозящих изъятием дачи ошибках

      Мигрант получил пожизненный срок за жестокую расправу с обезглавливанием

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше