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13:14, 6 июня 2024Бывший СССР

Президент Латвии выступил против запрета дебатов на русском языке

Ринкевичс отправит на доработку запрещающий дебаты на русском языке закон
Эдгар Ринкевичс

Эдгар Ринкевичс. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс пообещал отправить на доработку в парламент закон, запрещающий проведение предвыборных дебатов Европарламента на русском языке. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Центр государственного языка Латвии раскритиковал решение местного телеканала LTV провести предвыборные дебаты на русском языке. В таких действиях телеканала увидели противоречие Конституции страны. После этого в латвийский сейм (парламент) внесли поправки о приравнивании предвыборных дебатов к агитации, чтобы дебаты на русском языке оказались под запретом.

«Очень надеюсь, что сейм обсудит и не примет эти предложения в такой редакции. Если они попадут на стол президента в этом варианте в окончательном чтении, я все-таки не вижу возможности их обнародовать. Тогда я попрошу сейм снова заняться этим вопросом», — заявил латвийский лидер.

Он также подчеркнул, что приравнивать дебаты к агитации нельзя, так как журналисты не агитируют за кого-то, а задают вопросы и сообщают новости. По словам Ринкевичса, агитацию «можно отделить от дебатов».

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      Александр Курбатов
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