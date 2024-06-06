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21:03, 6 июня 2024Забота о себе

Психиатр предупредил о страшных последствиях порнографии

Фото: PxHere

Психиатр Василий Шуров предупредил, что просмотр порнографии может привести к зависимости, которая ведет к страшным последствиям: разрушенным семьям и половой дисфункции. Мнение эксперта приводит NEWS.ru.

Шуров подчеркнул, что в фильмах для взрослых секс представлен в жесткой и нереалистичной форме. Постоянный просмотр такого контента достаточно быстро вгоняет в хронический стресс и провоцирует половую дисфункцию.

Помимо этого, порнография разрушительно действует на отношения в реальной жизни, предупредил Шуров. По его словам, со временем человек теряет интерес к сексу, а интимная близость с женщиной не приносит обычного удовлетворения. Причина этого в том, что женщина, с которой постоянно происходит контакт, кажется менее привлекательной по сравнению с яркими образами на экране, объяснил психиатр. Кроме того, из-за хвата при мастурбации снижается чувствительность половых органов.

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Подобная зависимость в конечном итоге приводит к тому, что просмотр порнографии полностью вытесняет половую жизнь из отношений, говорит психиатр. «Просмотр порнографии — это суррогатная форма секса. Не смотрите видео для взрослых», — призвал эксперт.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер предупредила россиянок о депрессии после курортных романов. По ее мнению, короткие отношения часто ведут к разочарованию.

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      Алиса Дмитриева
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