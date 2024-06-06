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17:32, 6 июня 2024Силовые структуры

Ранивший прохожих в Москве россиянин объяснил причины стрельбы

Россиянин объяснил стрельбу по прохожим мешавшими криками птиц

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Москве суд отправил в СИЗО устроившего стрельбу из окна россиянина. Об этом в четверг, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Москвы.

Во время заседания об избрании ему меры пресечения мужчина объяснил свой поступок. Он рассказал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и долго не мог уснуть, ему якобы мешали кричавшие на улице птицы. Тогда он вспомнил, что недавно ему подарили пневматическое оружие. Мужчина вооружился им и сделал около десяти выстрелов. Неизвестно, пострадали ли от его действий птицы, но пули попали в двух прохожих и повредили остекление остановки общественного транспорта.

Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о хулиганстве и отправили в СИЗО до 4 августа.

ЧП произошло 4 июня на Костромской улице в столичном районе Бибирево. Задержанному 50 лет, он работает охранником в магазине. Полиция изъяла у него винтовку с прицелом. Пострадавшим мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь.

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      Владимир Седов
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