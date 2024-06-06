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16:50, 6 июня 2024Россия

Раскрыты новые подробности о семье замученной до смерти трехлетней россиянки

В гибели трехлетней девочки из Адыгейска может быть виновата мать ребенка
Начало событий в новости Россиянин истязал свою трехлетнюю дочь и оказался под стражей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянин, взятый под стражу по обвинению в истязании до смерти трехлетнего ребенка в Адыгейске в республике Алыгея, может быть непричастен к преступлению, сообщил портал «Страсти» со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, суд в Адыгее отправил под арест мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи полагают, что россиянин нанес ребенку травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

По раскрытой изданием информации, соседи считают семью, в которой росла замученная до смерти девочка, неблагополучной — по их словам, муж и жена часто меняли места жительства, так как не платили за съемное жилье. Однако россиянин, как следует из новых подробностей дела, предположительно, не наносил ребенку побоев. Как считают соседи, в случившемся виновата именно мать.

«Соседи (...) сказали, что они слышали крики: "Мамочка, не бей, пожалуйста". Но есть и те, кто говорит, что криков не было», — приводит портал слова источника, знакомого с ходом расследования. Тот же источник сообщил, что мать могла бить девочку шнуром от зарядного устройства телефона и тушить об ребенка окурки.

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Версию о том, что отец может быть непричастен к истязаниям, подтверждает и его бывшая жена которая сообщила, что за 12 лет тот ни разу не поднял руку на их общего ребенка. По одной из версий, мужчина взял на себя вину за случившееся, чтобы под следствие не попала мать девочки. «До конца не расследовав ничего, они будут отца сейчас судить», — приводит слова источника издание «Страсти».

Авторы публикации обратились в Следственный комитет с призывом провести проверку в отношении матери ребенка, собрать дополнительные показания свидетелей и предоставить результаты судмедэкспертизы. Кроме того, издание призвало проверить органы опеки Адыгеи, которые допустили проживание ребенка в столь неблагополучных условиях.

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      Марк Леонов
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