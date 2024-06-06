Решения ЦБ по ставке сравнили с романом об утопическом обществе

В ВТБ сравнили принятие решения по ключевой ставке ЦБ с «Игрой в бисер»

Решения, которые принимает российский Центробанк по ключевой ставке, можно сравнить с романом об утопическом обществе Германа Гессе «Игра в бисер». Об этом на полях ПМЭФ сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует РБК.

По его словам, сакральное знание, позволяющее прогнозировать движение ключевой ставки, доступно только «магистрам игры». Еще Пьянов сравнил денежно-кредитную политику с игрой в шахматы, только в ней с каждым ходом меняются правила хода каждой фигуры и ее ценность. «Ставку невозможно предсказать, она не просчитывается», — констатировал Пьянов.

Впрочем, игроки рынка ждут повышения ставки. Например, глава Сбера Герман Греф считает, что Центробанк как минимум сохранит ставку на текущем уровне, но не исключает и ее повышения. С тем, что ставку, вероятно, повысят, согласен и глава ВТБ Андрей Костин.

Сейчас показатель находится на уровне 16 процентов. На трех предыдущих в этом году заседаниях, которые прошли в феврале, марте и апреле, ЦБ не менял ставку. Очередное заседание совета директоров регулятора состоится 7 июня.