Роспотребнадзор оценил шанс начала пандемии из-за птичьего гриппа в Мексике

Глава РПН Попова: у птичьего гриппа в Мексике нет пандемического потенциала

У птичьего гриппа в Мексике нет шанса на развитие пандемического потенциала. Так вероятность начала пандемии из-за этого вируса оценила глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По словам главы РПН, вирус не может вызвать пандемию, так как, если бы он был столь заразен, в мире насчитывалось бы уже много случаев вызванного птичьим гриппом заболеваний.

«Всех очень это тревожит (...). Если бы это в самом деле был вирус с пандемический потенциалом, за это время радиус и разлета, так скажем, вируса, количество людей в зоне риска уже было бы очень большое», — объяснила эксперт.

Как сообщалось ранее, в Мексике впервые зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Врачи не смогли спасти заболевшего — 59-летнего мужчину. Его родственники сообщили, что у него не было контактов с домашней птицей или другими животными.

Всемирная организация здравоохранения, как и Роспотребнадзор, оценивает опасность вируса как низкую.