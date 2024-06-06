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03:10, 6 июня 2024Наука и техника

В Мексике зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом A(H5N2)

ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения птичьим гриппом A(H5N2) в Мексике

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Мексике зафиксировали первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Заболевший 59-летний летний мужчина скончался. Его родственники сообщили, что у него не было контактов с домашней птицей или другими животными, а также, что он был прикован к постели по другим причинам в течение трех недель.

«На основании имеющейся информации ВОЗ оценивает текущий риск для населения в целом, связанный с этим вирусом, как низкий», — говорится в сообщении.

В марте Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам. Заявление было выпущено на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». В ведомстве подчеркнули, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит».

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      Сергей Грехов
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