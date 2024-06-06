Россиянин в течение нескольких лет избивал и оскорблял свою дочь

На Камчатке мужчина несколько лет избивал и оскорблял свою дочь, заведено дело

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который в течение нескольких лет избивал и оскорблял свою 10-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 УК РФ («Истязание»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Девочку поместили в социальное учреждение.

По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2024 года мужчина систематически наносил побои ребенку и высказывал оскорбления в ее адрес. Объяснял он это образовательными и воспитательными целями. О происходящем в семье узнали учителя школы, в которой учится девочка. Они и обратились в полицию.

Ранее суд в Адыгее отправил под стражу мужчину, который истязал свою трехлетнюю дочь.