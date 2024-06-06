Россиянка родила ребенка-мутанта с неопределенным полом

В Тюмени родился ребенок с неопределенным полом, это произошло из-за мутации

Жительница Тюмени родила ребенка с неопределенным полом. Об этом сообщает сетевое издание «Тюмень Онлайн».

Врачи объяснили, что появление на свет таких детей вызвано генетической мутацией, которая влияет на процесс закладки половых желез. Большое значение при этом имеет состояние здоровья матери.

По словам медиков, диагноз «нарушение формирования пола» поддается лечению хирургическим путем. Это можно сделать после генетического определения пола человека. Сможет ли такой ребенок сам стать родителем, спрогнозировать сложно.

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