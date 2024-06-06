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13:31, 6 июня 2024Путешествия

Россиянку обнаружили в отеле Турции без признаков жизни

Antalya Hakkında: россиянку обнаружили в отеле Алании без признаков жизни

Фото: Martin Siepmann / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российскую туристку нашли в отеле турецкой Алании без признаков жизни. Об этом пишет Antalya Hakkında.

По данным источника, 39-летняя Александра Т. была обнаружена бездыханной в номере гостиницы, расположенной в районе Кыргыджак. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Спасти россиянку медикам не удалось. Тело отдыхающей доставили в морг Института судебной медицины Анталии. Начато расследование ситуации.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе бомбы на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минеральные Воды вечером 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера.

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      Фариза Бацазова
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