Сбер и Минфин внедрят ИИ в бюджетный процесс

Сбер начнет интеграцию AI-агента на базе GigaChat в «Электронный бюджет»

Сбер совместно с Министерством финансов России разработал первого AI-агента для оптимизации бюджетного процесса. В ближайшее время ИИ должен быть интегрирован в новую систему «Электронный бюджет». Об этом «Ленте.ру» рассказали представители ведомств в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

AI-агент создан на базе большой языковой модели GigaChat. ИИ, как отмечается, должен помочь людям составлять качественные запросы, а также сверять данные по заявленным направлениям с госпрограммой. «AI-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит снизить нагрузку на специалистов до 70 процентов», — заявили представители Сбера.

Также специалисты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе ИИ и применять навыки работы с большими языковыми моделями. Такое внедрение AI-решения «позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач».

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, сегодня ИИ внедряется во многие сферы жизни человека — его применяют в медицине, образовании и бизнес-процессах в любых отраслях экономики. «Новый AI-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. — заявил Греф. — Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и иными ключевыми процессами в управлении».

В Минфине назвали ИИ «хорошим подспорьем» для финансистов, так как этот агент возьмет на себя всю рутину — процессы вычислений и анализа. При этом в ведомстве подтвердили, что на фоне работы AI-агента «последнее слово всегда останется за человеком».