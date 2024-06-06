Шапша сделал заявление об условиях выдачи мигрантам гражданства

Шапша: мигранты за пять-семь лет проживания в РФ должны показать свою полезность

Мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания на территории России показать, что они полезны этой стране и готовы соблюдать законодательство. И только потом получить право приобрести российское гражданство, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство», — уточнил он.

Шапша объяснил, что правительство Калужской области внесло эту инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена. Однако калужские власти постараются убедить депутатов в разумности подобного шага.

По словам губернатора, российская сторона должна внимательно изучить, какую пользу мигрант приносит России. Если он квалифицированный специалист, у него есть соответствующее образование, он платит налоги и знает государственный язык — «пожалуйста, почему бы и нет», резюмировал Шапша.

Ранее в Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года. Также документ предусматривает введение для мигрантов режима высылки.