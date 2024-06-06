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10:41, 6 июня 2024Мир

Сийярто не захотел комментировать легитимность Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто не захотел комментировать легитимность Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ не захотел комментировать тему легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентства 21 мая этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы не комментировал это», — кратко ответил Сийярто на вопросы журналистов, добавив, что обсуждение подобных вопросов «не в его компетенции».

22 мая Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Политик, сославшись на действие закона о военном положении на Украине, заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом.

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      Дмитрий Сотак
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