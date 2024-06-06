Глава МИД Венгрии Сийярто не захотел комментировать легитимность Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ не захотел комментировать тему легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентства 21 мая этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы не комментировал это», — кратко ответил Сийярто на вопросы журналистов, добавив, что обсуждение подобных вопросов «не в его компетенции».

22 мая Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Политик, сославшись на действие закона о военном положении на Украине, заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом.