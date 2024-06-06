Снятые с рейсов Turkish Airlines россияне рассказали о борьбе за возврат средств

Снятым с рейсов Turkish Airlines россиянам приходилось обращаться к юристам

Снятым с рейсов Turkish Airlines в Латинскую Америку россиянам начали возвращать средства, однако многим из них приходилось обращаться к юристам, чтобы получить деньги. Об этом они рассказали РИА Новости.

Одна из пострадавших по имени Вера сразу связалась с адвокатом, который посоветовал написать в авиакомпанию с подробным объяснением ситуации и зафиксировать факт отправки сообщения. Россиянка последовала рекомендациям. Спустя несколько недель из Turkish Airlines пришел ответ — женщине вернули все 3374 лари (около 107 тысяч рублей).

Кроме того, есть несколько других случаев возврата средств россиянам, не попавшим на рейсы. Нередко заявителям приходилось отправлять авиакомпании досудебную претензию через юриста.

В апреле российский турист Глеб потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines допустить его на рейс в Мексику. По словам эксперта, тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.

Ранее сообщалось, что россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Уточняется, что за последний месяц число подобных случаев достигло тысячи.