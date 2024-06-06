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16:48, 6 июня 2024Силовые структуры

Сотрудничавший со спецслужбами Украины россиянин получил 5,5 года колонии

В Самаре мужчина получил 5,5 года колонии за работу на спецслужбу Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Саратова, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, к 5,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Следствие и суд установили, что мужчина администрировал аккаунты в социальных сетях и мессенджере и распространял материалы, содержащие оправдание терроризма. Также через электронную почту он установил сотрудничество с представителем террористической организации, которую создали и курировали спецслужбы Украины.

Мужчину признали виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Ему также на два года запретили администрировать каналы и сайты в интернете.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в сборе военных данных задержан француз.

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