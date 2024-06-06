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17:08, 6 июня 2024Наука и техника

SpaceX завершила четвертые летные испытания Starship

Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания системы Starship

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Американская компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Соответствующая трансляция ведется изданием Spaceflight Now.

Из трансляции следует, что вторая ступень системы — корабль Starship — совершила контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила управляемую посадку на водную поверхность в Индийском океане. При этом в процессе полета в земной атмосфере на гиперзвуковой скорости у корабля отлетела часть теплозащитной плитки, о чем глава компании Илон Маск предупреждал заранее.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX», — заявила в сети X компания SpaceX.

Ранее первая ступень системы — ускоритель Super Heavy — совершила вертикальную мягкую посадку на водную поверхность в Мексиканском заливе.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас сегодня, 6 июня, в 15:50 по московскому времени.

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      Иван Потапов
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