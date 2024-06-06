США и их союзники обвинили Китай в «агрессивной вербовке» летчиков-истребителей

FT: США и их союзники обвинили КНР в вербовке талантливых западных пилотов

США совместно с союзниками Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией обвинили Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в «агрессивной вербовке» талантливых западных летчиков-истребителей в попытке подготовить своих собственных военных пилотов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) и его партнеры по сети обмена разведданными Five Eyes опубликовали предупреждение на фоне опасений, что Китай продолжает вербовать нынешних и бывших пилотов из США и стран НАТО, несмотря на усилия по блокированию этой практики. «Чтобы преодолеть свои недостатки, китайская НОАК активно вербует западных военных талантов для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с НОАК и предлагают новобранцам непомерные зарплаты», — рассказал директор NCSC Майкл Кейси.

По его словам, западные партнеры в последнее время добились определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия НОАК продолжают «развиваться в ответ». Он подчеркнул, что они с Five Eyes создали предупреждающую бюллетень с целью удержать западных пилотов от сотрудничества с КНР. «Для некоторых бывших военных летчиков возможность снова летать на экзотических истребителях может быть привлекательной, особенно если это сопровождается солидной зарплатой», — объяснил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Как отмечает издание, в рамках обучения НОАК пыталась получить знания о современных западных самолетах и ​​тактике, которые могут быть использованы, например, в конфликте с Тайванем. Посольство Китая в Вашингтоне, в свою очередь, отрицает все обвинения, отметив, что «некоторые официальные лица США поспешили опорочить нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и США».

Ранее Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Уточняется, что в рамках сделки большего объема Тайвань закупит стандартные запасные и ремонтные части для самолетов, а также услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.