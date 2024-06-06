Под Волчанском погибли несовершеннолетние девушка-снайпер ВСУ и оператор БПЛА

На Украине погибли двое несовершеннолетних, сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пограничник из ада».

Утверждается, что под Волчанском были ликвидированы украинская 16-летняя снайпер и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), один из которых оказался ровесником девушки. Как отмечают авторы сообщения, она «холоднокровно открывала огонь» по российским военным.

«Ликвидировали операторов FPV-дронов, одному из операторов также 16 лет. На пульте ставил кресты пораженных целей. Не удивлюсь, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по транспортному узлу ВСУ в Белопольском районе Сумской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, снаряд упал в селе Ворожба в стороне вагонного депо, в котором разгружалась военная техника и боекомплект украинской армии.