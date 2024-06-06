Старинный поезд на скорости сбил туристку на глазах ее ребенка и попал на видео

Daily Mail: поезд на скорости сбил туристку в Мексике и попал на видео

В Мексике старинный поезд на большой скорости сбил туристку на глазах у ее ребенка и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным британского таблоида, инцидент произошел 4 июня в городе Нопала-де-Вильягран. Поезд под названием «Императрица» следовал из Канады в Мехико, а на станции его ожидали восторженные люди. В их числе была 25-летняя женщина с ребенком. Несмотря на запреты местных работников, она забралась слишком близко к путям вместе с малышом.

На записи видно, как поршни состава врезаются в голову туристке, которая пытается сделать селфи на фоне поезда. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако выжить женщине не удалось. При этом ребенок не пострадал.

Ранее в Турции столкнулись два сафари-джипа с иностранными туристами. В ДТП пострадали 16 человек, в том числе отдыхающие из Великобритании и Ирландии.

