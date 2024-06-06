Тарпищев оценил шансы 17-летней россиянки Андреевой попасть на Олимпиаду-2024

Тарпищев заявил, что россиянка Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Мирры Андреевой попасть на Олимпийские игры-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарпищев заявил, что после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» Андреева должна стать четвертой ракеткой России. «Это значит, что она попадает на Олимпиаду», — резюмировал он.

5 июня 17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции россиянка, занимающая 38-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В теннисном турнире смогут выступить не более четырех спортсменов от страны в каждом разряде. Претенденты будут определяться по рейтингам, окончательное решение по российским участникам соревнований примет Международный олимпийский комитет (МОК).

