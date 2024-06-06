Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:51, 6 июня 2024Экономика

Темпам роста российской экономики спрогнозировали замедление

«Эксперт РА»: темпы роста экономики России замедлятся до 2,5 % в 2024 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут замедлиться до 2,5 процента против 3,6 процента в 2023-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Марины Чекуровой.

По ее словам, темпы роста ВВП России начнут замедляться во второй половине 2024 года и к концу декабря снизятся на 1,1 процентного пункта (п.п.) к показателю 2023-го. Подобную динамику Чекурова связала с рядом факторов, включая обострение кадрового голода в ключевых отраслях национальной экономики и «дороговизны финансовых ресурсов».

В то же время она ожидает переноса части активности российского бизнеса с начала 2025 года на конец 2024-го. Это будет продиктовано предложенными Министерством финансов (Минфином) налоговыми изменениями. В частности, в ведомстве захотели поднять ставку налога на прибыль организаций с действующих 20 до 25 процентов. На этом фоне, как ожидают в рейтинговом агентстве, ряд представителей бизнес-сообщества захотят «сэкономить на налогах».

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
В России изменится система налогов. Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
В России изменится система налогов.Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
28 мая 2024

Помимо изменения ставки налога на прибыль организаций в Минфине также предложили ввести в России пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей в ведомстве предложили сохранить действующую ставку в 13 процентов, а для граждан с окладами до 5 миллионов поднять планку до 15 процентов.

В свою очередь, россияне с доходами до 20 миллионов, согласно инициативе Минфина, будут уплачивать налог по ставке в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента. Ожидается, что федеральный бюджет с учетом вышеуказанных налоговых изменений сможет получить дополнительные доходы в размере около 17,8 триллиона рублей в 2025-2030 годах.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

      Во льдах Гренландии обнаружили гигантские вирусы

      Украина обвинила британскую газету в работе на Россию. Та написала о потере Киевом более половины мощностей энергетики

      США и их союзники обвинили Китай в «агрессивной вербовке» летчиков-истребителей

      Темпам роста российской экономики спрогнозировали замедление

      В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      В США заявили об укреплении позиций Байдена из-за суда над Трампом

      Пленный колумбийский наемник рассказал об обмане ВСУ

      Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили международную повестку

      Появились кадры спасения пассажиров из столкнувшихся в Кемерово трамваев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше