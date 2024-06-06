Темпам роста российской экономики спрогнозировали замедление

«Эксперт РА»: темпы роста экономики России замедлятся до 2,5 % в 2024 году

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут замедлиться до 2,5 процента против 3,6 процента в 2023-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Марины Чекуровой.

По ее словам, темпы роста ВВП России начнут замедляться во второй половине 2024 года и к концу декабря снизятся на 1,1 процентного пункта (п.п.) к показателю 2023-го. Подобную динамику Чекурова связала с рядом факторов, включая обострение кадрового голода в ключевых отраслях национальной экономики и «дороговизны финансовых ресурсов».

В то же время она ожидает переноса части активности российского бизнеса с начала 2025 года на конец 2024-го. Это будет продиктовано предложенными Министерством финансов (Минфином) налоговыми изменениями. В частности, в ведомстве захотели поднять ставку налога на прибыль организаций с действующих 20 до 25 процентов. На этом фоне, как ожидают в рейтинговом агентстве, ряд представителей бизнес-сообщества захотят «сэкономить на налогах».

Помимо изменения ставки налога на прибыль организаций в Минфине также предложили ввести в России пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей в ведомстве предложили сохранить действующую ставку в 13 процентов, а для граждан с окладами до 5 миллионов поднять планку до 15 процентов.

В свою очередь, россияне с доходами до 20 миллионов, согласно инициативе Минфина, будут уплачивать налог по ставке в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента. Ожидается, что федеральный бюджет с учетом вышеуказанных налоговых изменений сможет получить дополнительные доходы в размере около 17,8 триллиона рублей в 2025-2030 годах.