Трамп заявил о своем праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Трамп заявил, что будет иметь право преследовать Байдена в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет иметь полное право преследовать нынешнего главу государства Джо Байдена в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

Ведущий Шон Хэннити спросил Трампа, что бы он сказал людям, которые считают, что он хочет возмездия и будет использовать систему правосудия для преследования своих политических оппонентов, если он вернется в Белый дом в 2025 году.

«Во-первых, они ошибаются. Это должно прекратиться, потому что иначе у нас не будет страны. Послушайте, когда выборы закончатся, исходя из того, что они сделали (администрация Байдена — прим. «Ленты.ру»), я буду иметь полное право преследовать их», — ответил бывший президент.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.