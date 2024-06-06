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18:29, 6 июня 2024Мир

Трамп заявил о своем праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Трамп заявил, что будет иметь право преследовать Байдена в случае переизбрания

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет иметь полное право преследовать нынешнего главу государства Джо Байдена в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

Ведущий Шон Хэннити спросил Трампа, что бы он сказал людям, которые считают, что он хочет возмездия и будет использовать систему правосудия для преследования своих политических оппонентов, если он вернется в Белый дом в 2025 году.

«Во-первых, они ошибаются. Это должно прекратиться, потому что иначе у нас не будет страны. Послушайте, когда выборы закончатся, исходя из того, что они сделали (администрация Байдена — прим. «Ленты.ру»), я буду иметь полное право преследовать их», — ответил бывший президент.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

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      Лина Пивоварова
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