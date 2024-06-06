Трампа предложили лишить лицензии на ношение оружия

Полиция в США готовится лишить Трампа лицензии на ношение оружия

Экс-главу США Дональда Трампа могут лишить лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали политика виновным по обвинению о фальсификации деловой документации. Об этом рассказали в полиции телеканалу CNN.

«Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия», — передает канал.

Уточняется, что действие лицензии Дональда Трампа было приостановлено еще 1 апреля 2023 года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. Политик передал в полицию два из трех пистолетов, которыми владел. Последний же был на законных основаниях перевезен во Флориду.

Ранее Дональд Трамп резко высказался о решении жюри присяжных, которые признали его виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Он назвал его позором и фальсификацией.

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.