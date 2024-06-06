Путин заявил о «съезжающих с орбиты» США

Путин: США потихонечку съезжают с орбиты из-за доминирования на мировой арене

США потихонечку съезжают с орбиты из-за доминирования на мировой арене, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил глава государства, на поддержание статуса империи у Соединенных Штатов уходит очень много дополнительных усилий.

«Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал, что США после развала СССР проводили в отношении Москвы ничем не обоснованную политику давления. Он подчеркнул, что в том числе Вашингтон затягивал Украину в НАТО.

Политик добавил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила с «барского плеча» России.