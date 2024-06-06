В Эстонии захотели запретить россиянам покупать недвижимость

Правительство Эстонии рассматривает запрет на покупку недвижимости россиянами

Правительство Эстонии рассматривает вопрос о запрете на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. Об этом заявил глава МВД прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, передает «Интерфакс».

«Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности», — уточнил глава ведомства.

Ляэнеметс отметил, что в настоящее время для россиян и белорусов введены ограничения на приобретение приграничных земель. В будущем такой запрет кабмин республики намеревается распространить на территорию всей Эстонии.

Ранее стало известно, что в Эстонии захотели построить ограждения у границы с Россией. На это власти страны запланировали потратить 7 миллионов евро.