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14:41, 6 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели запретить россиянам покупать недвижимость

Правительство Эстонии рассматривает запрет на покупку недвижимости россиянами

Фото: Sergei Grits / AP

Правительство Эстонии рассматривает вопрос о запрете на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. Об этом заявил глава МВД прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, передает «Интерфакс».

«Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности», — уточнил глава ведомства.

Ляэнеметс отметил, что в настоящее время для россиян и белорусов введены ограничения на приобретение приграничных земель. В будущем такой запрет кабмин республики намеревается распространить на территорию всей Эстонии.

Ранее стало известно, что в Эстонии захотели построить ограждения у границы с Россией. На это власти страны запланировали потратить 7 миллионов евро.

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      Екатерина Грищенко
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