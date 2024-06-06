В ФРГ указали на успех России в убеждении стран отказаться от саммита по Украине

Журналист N-TV Мунц: РФ успешно убеждает страны отказаться от саммита по Украине

Россия успешно убеждает страны мира отказаться от участия в саммите по Украине в Швейцарии, на это указал журналист немецкого телеканала N-TV Райнер Мунц.

По мнению корреспондента из ФРГ, ожидания от конференции, вероятно, не слишком высокие. Он добавил, что уже существуют документы, на основе которых может быть сформулирован итог встречи, в частности вопросы транспортировки украинского зерна в Черном море, ядерного оружия и Запорожской атомной электростанции.

Мунц добавил, что термин «мирная конференция» является слишком высокой планкой для мероприятия в Швейцарии. Он подчеркнул, что без России не удастся добиться ни договора, ни соглашения.

Журналист обратил внимание на то, что в 2022 году резолюцию Генассамблеи ООН с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине поддержала 141 страна, а в саммите изначально намеревались участвовать более 100 государств.

«Таким образом, поддержка Украины во всем мире, похоже, несколько упала. А то, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех», — заключил Мунц.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил о неспособности Киева достичь своих целей на грядущем саммите в Швейцарии. Он отметил, что по итогам саммита любой документ будет представлять собой «пустую» декларацию, участники не подпишут каких-либо обязательных к выполнению соглашений, поскольку там будут присутствовать «не те люди».

