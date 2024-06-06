В Германии предупредили о превращении конфликта на Украине в катастрофу века

Генерал ФРГ Куят: украинский конфликт может стать величайшей катастрофой века

Украинский конфликт может стать самой крупной катастрофой века. Об этом предупредил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью для канала Die Weltwoche.

«Я испытываю очень, очень большой страх, что война на Украине станет величайшей катастрофой XXI века», — заявил генерал армии ФРГ.

Куят добавил, что украинский народ «хочет мира, он хочет переговоров», в то время как власти Украины игнорируют волю народа и намерены продолжать боевые действия.

Генерал провел параллель с нацистской Германией, где, по его словам, начать войну «хотели власть имущие», в то время как население не желало боевых действий.

По словам Куята, рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 17 процентов.

Ранее генерал заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию, полагая, что перспективы Украины будут повышаться по мере продолжения боевых действий.