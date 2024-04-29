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12:32, 29 апреля 2024Мир

Немецкий генерал рассказал о катастрофической ошибке западных стран

Немецкий генерал Куят: страны Запада не должны были срывать мирные переговоры

Фото: Wolf von Dewitz / Globallookpress.com

Страны Запада катастрофически недооценили Россию. Таким мнением в интервью с Overton Magazin поделился экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят.

По его словам, фатальной ошибкой было думать, что перспективы Украины будут улучшаться вместе с тем, как продолжается столкновение. Он заявил, что последствия такого подхода можно предотвратить только в случае проведения переговоров между Россией и Украиной и прекращения боевых действий.

Большой ошибкой генерал также назвал неправильную оценку военной мощи России. Он считает, что сложившаяся ситуация является критической для Украины и с каждым днем становится все сложнее. Куят добавил, что западные политики не должны закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.

Ранее агентство Reuters писало, что помощь в размере 61 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине, представляет собой «спасательный круг», но выбраться из трясины стране не поможет.

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      Мария Черкасова
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