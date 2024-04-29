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09:45, 29 апреля 2024Мир

На Западе высказались о «спасательном круге» США для Украины

Reuters: «спасательный круг» США не поможет Украине выбраться из трясины

Фото: Reuters

Помощь в размере 61 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в текущей ситуации. Как пишет агентство Reuters, эти средства не помогут Украине выбраться из трясины.

Как высказался автор колонки, если западные страны расслабятся из-за помощи Соединенных Штатов, это будет ошибкой.

«Союзники Украины должны усилить спасательный круг, который был дан Киеву со стороны Вашингтона, так как этой помощи явно недостаточно и Украина потонет», — подчеркивается в материале.

Сейчас Украина принимает максимальные меры, чтобы выстоять против России, отметили в издании.

До этого в публикации швейцарской газеты Blick говорилось, что многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не верят в победу над Россией.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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