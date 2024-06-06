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16:52, 6 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области из-за мин возникли трудности с тушением лесного пожара

В Харьковской области из-за мин не могут потушить пожар, охвативший 3500 га леса

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харьковской области из-за мин не могут потушить масштабный лесной пожар, охвативший 3500 гектаров. О возникших трудностях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в эфире телемарафона.

По словам главы ведомства, лесничие и сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ежедневно работают, препятствуя дальнейшему распространению пожара. «К сожалению, принять какие-то активные меры, чтобы остановить это, невозможно абсолютно. Соответственно, задача сегодня — обеспечить контроль над этой ситуацией», — заявил он.

Ранее о проблеме с тушением природных пожаров в Харьковской области сообщал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что украинские военные заминировали большую часть лесополос и полей, а на дорогах имеется множество блокпостов, через которые перекрыт проезд для всех, кроме силовиков со спецпропусками.

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      Георгий Нестеров
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