В Харьковской области из-за мин не могут потушить пожар, охвативший 3500 га леса

В Харьковской области из-за мин не могут потушить масштабный лесной пожар, охвативший 3500 гектаров. О возникших трудностях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в эфире телемарафона.

По словам главы ведомства, лесничие и сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ежедневно работают, препятствуя дальнейшему распространению пожара. «К сожалению, принять какие-то активные меры, чтобы остановить это, невозможно абсолютно. Соответственно, задача сегодня — обеспечить контроль над этой ситуацией», — заявил он.

Ранее о проблеме с тушением природных пожаров в Харьковской области сообщал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что украинские военные заминировали большую часть лесополос и полей, а на дорогах имеется множество блокпостов, через которые перекрыт проезд для всех, кроме силовиков со спецпропусками.