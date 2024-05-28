Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 28 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об отказе украинских спасателей тушить пожары из-за мин

Марочко: харьковские спасатели отказались тушить пожары из-за мин ВСУ

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харьковской области украинские спасатели отказываются тушить пожары из-за мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в пригороде Харькова и других районах области, которые значительно удалены от линии боевого соприкосновения, начались природные пожары. «Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую часть лесополос и полей», — сказал Марочко.

Кроме того, он отметил, что на дорогах есть много блокпостов в районах размещения военных ВСУ. По его словам, через них перекрыт проезд для всех, кроме силовиков со спецпропусками. Марочко добавил, что это не мешает спасателям бороться с огнем, но часто подвергает их опасности, поэтому они отказываются выезжать.

Ранее на Украине начали изучать обстоятельства отступления подразделений ВСУ в Харьковской области. Согласно предварительной правовой квалификации, это самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе. Кроме того, проверяется уровень укомплектованности частей ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

      Раскрыто число сбитых российскими пограничниками в 2023 году украинских дронов

      Путин рассказал о союзнических отношениях с Азербайджаном

      Белый дом приказал Израилю защитить население в Рафахе

      Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла секреты похудения

      Израиль уведомил США о применении высокоточного боеприпаса для атаки на Рафах

      Пьяный россиянин с ребенком поехал на мопеде за шаурмой и попал на видео

      Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

      Гипертоникам подсказали пять эффективных способов контролировать давление

      «Прогресс МС-25» покинет МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше