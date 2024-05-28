Марочко: харьковские спасатели отказались тушить пожары из-за мин ВСУ

В Харьковской области украинские спасатели отказываются тушить пожары из-за мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в пригороде Харькова и других районах области, которые значительно удалены от линии боевого соприкосновения, начались природные пожары. «Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую часть лесополос и полей», — сказал Марочко.

Кроме того, он отметил, что на дорогах есть много блокпостов в районах размещения военных ВСУ. По его словам, через них перекрыт проезд для всех, кроме силовиков со спецпропусками. Марочко добавил, что это не мешает спасателям бороться с огнем, но часто подвергает их опасности, поэтому они отказываются выезжать.

Ранее на Украине начали изучать обстоятельства отступления подразделений ВСУ в Харьковской области. Согласно предварительной правовой квалификации, это самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе. Кроме того, проверяется уровень укомплектованности частей ВСУ.