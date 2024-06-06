Подпольщик Лебедев: в Херсоне прогремел мощный взрыв после удара по складу ВСУ

В подконтрольном Украине Херсоне после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел мощный взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, около 2:00 6 июня ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ. В результате удара по зданию неработающего строительного гипермаркета произошла детонация.

«Прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло», — рассказал подпольщик. Он добавил, что к 7:00 6 июня пожар еще не был потушен.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.