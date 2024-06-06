Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 6 июня 2024Бывший СССР

В Херсоне прогремел мощный взрыв

Подпольщик Лебедев: в Херсоне прогремел мощный взрыв после удара по складу ВСУ
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В подконтрольном Украине Херсоне после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел мощный взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, около 2:00 6 июня ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ. В результате удара по зданию неработающего строительного гипермаркета произошла детонация.

«Прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло», — рассказал подпольщик. Он добавил, что к 7:00 6 июня пожар еще не был потушен.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      Зарплаты экологов в России резко выросли

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше