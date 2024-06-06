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18:40, 6 июня 2024Экономика

В Индии заявили о манипуляциях рынком при подведении итогов выборов

Лидер оппозиции обвинил премьера Индии в манипуляциях рынком после выборов

Фото: UNI / Globallookpress.com

Лидер оппозиционного альянса I.N.D.I.A. Рахул Ганди потребовал провести расследование колебаний на фондовых рынках во время оглашения результатов прошедших в Индии парламентских выборов, сообщает ТАСС. По утверждению политика, многие граждане потеряли деньги из-за «инвестиционных советов» главы кабмина и министра внутренних дел.

Как заявил Ганди, Нарендра Моди и Амит Шах в своих выступлениях указывали, что в день оглашения итогов выборов рынок пойдет вверх, но он, наоборот, на какое-то время упал. «Мы убеждены, что это мошенничество. Кто-то заработал миллионы за счет розничных инвесторов. Мы требуем создать совместную парламентскую комиссию для расследования этого вопроса», — заявил оппозиционер.

Индийский рынок акций снизился 4 июня почти на шесть процентов на фоне неопределенности с итогами голосования. Избирательная комиссия не публиковала данные о проценте подсчитанных голосов, а правящая партия, которой сулили не менее 400 кресел, тем временем балансировала на грани необходимых для формирования кабмина 272 мандатов. В итоге рубеж возглавляемая Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) не преодолела, но после того, как стало известно, что он с помощью партнеров по коалиции, вероятно, опять сформирует правительство, индексы, включая фондовый BSE Sensex, вновь выросли.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.

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      Дмитрий Воронин
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